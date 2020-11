PlayStation Plus – Service soll auf der PlayStation 5 noch attraktiver werden

In wenigen Tagen ist es soweit und auch hierzulande dürfen Fans offiziell Hand an Sonys nächste Heimkonsole, die PlayStation 5 legen. Bevor Donnerstag aber der offizielle Launch startet, meldete sich das japanische Unternehmen nun noch einmal zu Wort und sprach über die Vorzüge der nächsten Konsolengeneration. Demnach hat man vor erheblich die Attraktivität des eigenen Online-Services PlayStation Plus zu steigern.

PlayStation Plus mit exklusiven Features und erhöhtem Mehrwert

In einem Interview mit der Famitsu äußerte sich nun Sony Interactive Entertainment Senior Vice President Nishino Hideaki zu den zukünftigen Plänen des Abo-Services. So soll PlayStation Plus auf der PlayStation 5 für Spieler viel attraktiver werden. Hier plane man derzeit den Mehrwert des Services erheblich zu erhöhen und anzupassen. Konkreter definierte Sony dieses Unterfangen bislang aber nicht. Man verwies bislang lediglich auf exklusive Features, die der Online-Service in der neuen Konsolengeneration mit sich führen wird. Neben dem Zugang zum Online-Play als auch die Nutzung des Cloud-Speichers sind derzeit wenige Features bezüglich des Abo-Dienstes bekannt. Besonders letzteres dürfte zukünftig für einige Spieler ein Grund für ein Abonnement darstellen. Auf der PlayStation 5 wird es nämlich nicht mehr möglich sein seinen Speichertand via USB-Stick auf eine andere Konsole zu übertragen. Abseits davon liefert euch der Online-Service direkt zum Launch der PS5 den Titel Bugsnax vollkommen kostenlos zum Download.

Quelle: PlayFront