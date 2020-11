Cyberpunk 2077 – ARD zeigt Dokumentation zum Rollenspiel

Die ARD hat unlängst eine neue Dokumentation zum kommenden Rollenspielhit Cyberpunk 2077 veröffentlicht, die einige spannende Hintergrundinformationen zum Spiel preisgibt.

Doku mit Interviews und mehr

Im Rahmen des ARD-Formates „Titel Thesen Temperamente“ hat der deutsche Fernsehsender das nächste Spiel aus dem Hause CD Projekt Red genauer beleuchtet. Zuschauer können sich nicht nur über frische Spielszenen freuen, sondern erhalten auch eine Fülle an neuen Hintergrundinformationen und sogar Interviews. In der Dokumentation kommen unter anderem auch Senior Level Designer Miles Tost und der Lead Quest Designer Pawel Sasko zu Wort.

Der Beitrag geht zudem näher auf die Geschichte des Titels ein und zieht sogar Parallelen zur realen Welt. Wer die Ausstrahlung im FreeTV verpasst hat, kann sich die Dokumentation aktuell auch völlig kostenfrei in der ARD Mediathek anschauen.

Cyberpunk 2077 erscheint offiziell am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia. Eine vollwertige Version für die Next-Gen-Konsolen befindet sich ebenfalls in Arbeit.

Quelle: ARD