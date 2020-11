Deathloop – Neuer Releasetermin offiziell bestätigt

Das Actionspiel Deathloop ist eines der vielen Titel aus diesem Jahr, deren Entwicklung durch die COVID-19-Pandemie stark beeinflusst und verzögert wurde. Ursprünglich sollte der Titel noch Ende 2020 erscheinen. Dieser Termin wurde allerdings schon wenige Monate nach der Vorstellung der Spiels verschoben. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Bethesda einen neuen Trailer, mit dem sie den offiziellen Launchtermin ihres neuen Shooters bekannt geben und die bereits kursierenden Gerüchte bestätigen.

Deathloop bei Launch konsolenexklusiv auf PlayStation 5 und PC

Am 21. Mai 2021 ist es dann endlich soweit und der Shooter in “Täglich-grüßt-das-Murmeltier”-Manier erscheint für die PS5 und den PC. Darin übernehmen wir die Rolle von Colt, der auf der Insel Blackreef gestrandet ist. Dort ist er gezwungen denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um diese Zeitschleife zu durchbrechen und von der Insel zu entkommen muss er 8 Ziele ausschalten bevor um Mitternacht die Uhr zwölf schlägt und der Tag von vorn beginnt. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Ziele sind quer über die ganze Insel verstreut. Und damit nicht genug verfolgt ihn seine Widersacherin Julianna, die mit allen Mitteln versucht die Schleife aufrecht zu erhalten. Alternativ hat man die Möglichkeit in die Rolle Juliannas zu schlüpfen und in die Kampagne eines anderen Spielers einzugreifen. Über den Bethesda.net Launcher könnt ihr Deathloop bereits in zwei Varianten vorbestellen und euch exklusive Vorbestellerboni sichern.

Quelle: Bethesda