Cyberpunk 2077 – Fünfte Episode von Night City Wire am 19. November

CD Projekt Red hat eine weitere Episode von Night City Wire angekündigt. Die fünfte Ausgabe wird sich um den Charakter Johnny Silverhand und die Musik in Cyberpunk 2077 drehen.

Eigentlich sollte das Game der Witcher-Macher am 19. November 2020 erscheinen, doch letztendlich wurde es auf Dezember verschoben. Dafür erhalten wir an dem Termin die fünfte Episode von Night City Wire, in der wir neue Informationen und Einblicke in die Welt im Jahre 2077 erhalten.

Die neuste Ausgabe wird sich unter anderem um Johnny Silverhand drehen, der von Schauspieler Keanu Reeves gespielt wird. Zudem wird die Musik, die wir im Spiel zu hören bekommen genauer besprochen. Zu sehen bekommt ihr die fünfte Folge ab 18 Uhr live auf Twitch. Wie gewohnt wird es aber ein VOD auf YouTube im Nachhinein geben.

Cyberpunk 2077 soll nach mehreren Verschiebungen nun schließlich am 10. Dezember 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Aber auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S gehen dank Abwärtskompatibilität nicht leer aus.

Yo, choombas!

Get ready for episode 5 of #NightCityWire! We’ll talk about our favourite rockerboy Johnny Silverhand, share a variety of Night City's tunes and a lot more. It's going to be a big one!

Save the date: Thursday, Nov 19th, 6PM CET

See you on https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 13, 2020