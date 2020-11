9 Monkeys of Shaolin – Neuer Trailer zeigt zahlreiche Top-Bewertungen

Das old-school Multi-Plattform-Spiel 9 Monkeys of Shaolin von Sobaka Studio erschien am 16. Oktober diesen Jahres. Seit dem begeistert es einen Großteil der Spieler und erfreut sich an vielen guten bis sehr guten Bewertungen. Um diesen Überraschungserfolg zu verdeutlichen wurde nun ein Accolades-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt rasante Spielaufnahmen kombiniert mit einem Overlay von zahlreichen Bewertungen unterschiedlicher Tester.

Räche den Tod deiner Familie in 9 Monkeys of Shaolin

Wir übernehmen die Rolle des Wei Cheng, eines chinesischer Fischers. Bei einem Überfall auf ihr Dorf, fiel seine Familie grausamen Piraten zum Opfer. Wei schwört für diesen Verlust bittere Rache und begibt sich auf ein herausforderndes Abenteuer durch das mittelalterliche China. Da Wei in der alten, legendären Kampfkunst bewandert ist, die sonst nur von Shaolin-Mönchen beherrscht wird, stellt er einen nicht zu unterschätzenden Herausforderer dar. Auf seiner Reise kämpft er erbarmungslos gegen Horden von unterschiedlichen Gegnertypen. Dabei trägt er die Kämpfe in drei unterschiedlichen Kampfstilen aus. Wei kämpft ganz klassisch auf der Erde, aber auch in der Luft und mit mysteriösen magischen Siegeln. Letzteres wurzelt sogar in historischer Genauigkeit. Außerdem bietet das Spiel eine umfangreiche Charakterentwicklung, sowie verschiedene freischaltbare Vorteile und Gegenstände. So stehen Wei viele Wege offen den Sieg zu erlangen. Da der Spielmodus ursprünglich für zwei Spieler ausgelegt wurde, bietet es die Möglichkeit das Abenteuer gemeinsam zu erleben. Sowohl online, als auch im lokalen Koop-Modus bietet 9 Monkeys ein atmosphärisches Kampferlebnis, welches dem Beat’em-up-Genre alle Ehre macht.

9 Monkeys of Shaolin (Nintendo Switch) Rasantes Actionspiel im Stil der 70er-Jahre Kung-Fu-Filme

Eine echte Wiedergeburt des legendären Beat'em-Up Genres

Leichter Einstieg durch benutzerfreundliche Steuerung

Ko-op lokal & online für 2 Spieler

Quelle: Sobaka Studio