Spider-Man: Miles Morales – Widmung für Chadwick Boseman entdeckt

Spieler des neuen Spider-Man: Miles Morales sind unlängst auf eine besonders schönen Nachruf gestoßen: Die Entwickler von Insomniac Games haben dem unlängst verstorbenen Chadwick Boseman einen Abschnitt im Rahmen der Credits gewidmet.

Wakanda Forever

Das neuste PlayStation-Abenteuer des Spinnenmannes enthält überraschend einen herzergreifenden Nachruf für den verunglückten Schauspieler Chadwick Boseman. Boseman war allem voran für seine Rolle als Black Panther in der gleichnamigen Marvel-Verfilmung bekannt.

Im Abspann von Miles Morales bekommt dieser in Anspielung an seine Arbeit nun einen eigenen Abschnitt gewidmet, der nicht nur einige lobende Worte bereithält, sondern auch den Satz “Wakanda Forever”. Damit spielt die Spieleschmiede auf das fiktive Reich im Film an und ehrt den im August verstorbenen Schauspieler.

Darüber hinaus beinhaltet die Credit-Szene einen versteckten Ausschnitt, der eine Hommage an die Kinofilme von Marvel darstellt. Aus offensichtlichen Spoilergründen gehen wir hier aber nicht näher auf den Inhalt der Szene ein.

Spider-Man: Miles Morales erscheint für PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Next-Gen-Version kommt entsprechend mit einigen, technischen Verbesserungen daher.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition inkl. Spider-Man Remastered- [PlayStation 5] Erlebe den Aufstieg von Miles Morales – meistere als aufstrebender Held unglaubliche, explosive Kräfte, um ein ganz neuer Spider-Man zu werden

Die Ultimate Edition beinhaltet neben Marvel's Spider-Man: Miles Morales einen Download-Code für Marvel’s Spider-Man: Remastered

Der Spieler ist hier in der Lage die komplette Story bis zum jetzigen Punkt zu erleben - inklusive der drei Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft DLCs

Quelle: Spieltimes.com