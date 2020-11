Nioh Collection – Next Gen Upgrade angekündigt

Die Playstation 5 erscheint nächste Woche und viele von uns können es gar nicht mehr erwarten. Und jetzt kommen auch die Ankündigungen für weitere Next Gen Upgrades in Fahrt. Im Februar soll die Nioh Collection beide Titel auf die Playstation 5 bringen.

Die Samurai Action Titel von Team Ninja erfreuen sich großer Beliebtheit unter Action RPG Fans die nach einer Herausforderung suchen. Somit überrascht es auch nicht, dass Sony es sich nicht nehmen lässt, diese Spiele auch für die neue Playstation 5 herauszubringen.

Die heue angekündigte Kollektion wird dabei beide Teile der Reihe und alle DLCs enthalten. Die neuen Versionen werden 4K Auflösung und bis zu 60fps unterstützen. Wer den ersten oder zweiten Teil als Complete Edition auf der PS4 besitzt wird zudem kostenfrei auf die jeweilige PS5 Version upgraden können.

Wer die Disk Versionen besitzt wird natürlich ebenfalls upgraden können, dafür benötigt ihr aber natürlich eine PS5 mit Disk Laufwerk. Erscheinen sollen die Kollektion sowie die Einzelversionen am 5. Februar 2021.

The Nioh Collection comes to #PS5 in February, upgrading both games and all DLC to 4K resolution and running at framerates up to 120FPS. Full details: https://t.co/JhxzPSD1bU pic.twitter.com/axr5AjKbKL

— PlayStation (@PlayStation) November 13, 2020