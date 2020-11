Xbox Series X – Microsoft warnt vor Fake-Videos mit qualmenden Konsolen

Die Xbox Series X erschien am vergangenen Dienstag und die Vorbesteller kommen seitdem in den Genuss der Konsole. Während viele Nutzer zufrieden mit der neuen High-End-Konsole sind, tauchten aber auch plötzlich einige dubiose Videos auf. Microsoft nahm dazu Stellung.

Es tauchte via Twitter ein Video einer qualmenden Xbox SX auf. Schnell verbreitete sich das Video im Netz und sollte nicht das einzige Video dieser Art bleiben. Daraufhin waren weitere solcher Szenen im Umlauf. Doch schnell kam die Wahrheit hinter dem Qualm hervor. Einige Nutzer pusteten mit Vaporizern, hier auch oft als E-Shisha bezeichnet, Qualm in die obere Öffnung des Geräts. Der Dampf zirkuliert auch noch mehrere Minuten oberhalb der Konsole. Dies erweckte zunächst im Netz den Anschein, dass aufgrund von Temperaturproblemen Teile durchschmoren würden. Dem ist allerdings nicht so.

Microsoft warnte bereits davor Dampf durch Vaporizer in die Konsole zu pusten. Dies könne auf Dauer Schäden verursachen, da der Dampf durch die Erhitzung von Ölen entsteht, die sich dann im Gehäuse oder am Lüfter ablagern können. Wie viele Reviews auch bereits belegen wird die Konsole alles andere als heiß. Durch das eigens angepasste Kühlkonzept belegen die Tester eine niedrige Temperatur und eine kaum hörbare Lautstärke. Kinderkrankheiten sind dennoch niemals auszuschließen. Qualmende Konsolen gehören jedoch vorerst zur Kategorie “Fake”.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020