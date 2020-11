Assassin’s Creed Valhalla – Nächstes Update korrigiert anstößige Gegner-Beschreibung

Assassin’s Creed Valhalla ist seit gut zwei Tagen auf dem Markt und hat noch mit allerlei Bugs sowie Glitches zu kämpfen. Eine ganz bestimmte Textpassage im Spiel stößt Spielern derzeit allerdings so sauer auf, das diese nun entfernt werden soll.

Der neuste Eintrag im erfolgreichen Assassin’s Creed Franchise bietet zahllose Nebenaufträge, Minigames sowie Beschäftigungen in der Open-World. Eine davon ist die Jagd nach High-Level-Gegnern, die auf eurer Karte fortwährend mit einem weißen Helm-Symbol dargestellt werden. Darunter können Spieler aktuell auch den NPC Eorforwine finden, die durch eine nur allzu grob formulierte Hintergrundgeschichte heruassticht.

Der Aufschrei via Twitter war anschließend groß. Nicht nur wird Ubisofts fahrlässige Wortwahl kritisiert, auch bemängelt man den Fakt, dass eine körperliche Beeinträchtigung als Grundlage für eine aggressive Laufbahn herangezogen wird. Ein User äußerte sich zudem über den Kurznachrichtendienst und berichtete wie emotional seine Freundin als Betroffene auf diese Beschreibung reagierte.

Entwickler Ubisoft meldete sich bereits zu Wort und bedankte sich für das vielfältige Feedback, welches man zu besagter Textpassage erhalten habe. Die Beschreibung solle demnach schon mit dem nächsten Update entfern werden. Wann dieses Update allerdings veröffentlicht werden soll, verriet man bis dato nicht.

Thank you so much for pointing this out – we apologize for unintentionally reinforcing ableism through this language. We will remove this language in an upcoming update.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 9, 2020