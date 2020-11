Serious Sam Collection – Explosive Shooterserie kommt auf die Switch

Nachdem die actiongeladene Shootersammlung Serious Sam Collection bereits seit einigen Jahren auf den meisten Plattformen verfügbar ist, kämpft der namensgebende Protagonist Samuel bald auch auf der Nintendo Switch. Die Sammlung enthält alle Inhalte der ersten drei Teile in ihrer HD-Neuauflage, sowie die Erweiterungen “Die Legende der Bestie” und “Das Juwel des Nils”. Ab dem 17. November könnt auch auf der Nintendo Switch die Welt vor einer gnadenlosen Alieninvasion retten.

Bekämpfe scheinbar endlose Gegnerhorden in der Serious Sam Collection

In der Rolle von Samuel Stone besuchen wir in den unterschiedlichen Teilen der Reihe verschiedene Gegenden auf der ganzen Welt. Darunter erkunden wir Ruinen des alten Ägyptens oder streifen durch lebhafte Schauplätze in Südamerika. Dabei bekämpfen wir stets diverse Horden von Feinden, immerhin müssen wir die Welt vor einer Invasion außerirdischer Wesen retten. Dafür haben wir Zugriff auf ein zerstörerisches Arsenal an den unterschiedlichsten Waffen. Darunter finden sich zum Beispiel Schrotflinten, schwere Laser und Raketenwerfer oder die klassische Minigun. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit nicht allein in die Schlacht gegen unsere Feinde zu ziehen. Die Kampagne lässt sich sowohl im lokalen Koop-Modus, als auch im eigenständigen Überlebensmodus bestreiten. Außerdem bieten die Spiele klassische Multiplayermodi, darunter Deathmatch, Team Deathmatch oder Capture the Flag.

Nintendo eShop Card | 25 EUR Guthaben | Download Code Zaubere deinen Freunden, deiner Familie oder dir selbst mit einer Nintendo eShop Card ein Lächeln aufs Gesicht!

Eine Nintendo eShop Card ist das perfekte Geschenk für alle, die gerne Spaß haben und Spiele lieben!

Du kannst Nintendo eShop Cards als schnelle, einfache und sichere Alternative zu Kreditkarten verwenden, um Spiele und andere Inhalte im Nintendo eShop oder auf der offiziellen Nintendo-Website zu erwerben.

Wenn du den Nintendo eShop über deine Nintendo Switch-Konsole, deine Wii U-Konsole oder dein System der Nintendo 3DS-Familie aufrufst, findest du dort eine Vielzahl von Spielen, die du direkt kaufen und herunterladen kannst.

Du kannst dein Nintendo eShop-Guthaben in Höhe 15 €, 25 € und 50 € aufstocken. Bitte beachte, dass Preise im Nintendo eShop in der Währung angezeigt werden, die der Regionseinstellung deiner Konsole oder deines Systems entsprechen.

Quelle: Nintendo