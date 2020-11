Playstation 5 – Konsole sollte noch größer ausfallen

Die frisch erschienene Xbox Seris X fällt nicht besonders klein aus, das gilt erst recht für die bald kommende Playstation 5. Sie fällt nochmals größer aus, als die Konkurrenz-Konsole aus dem Hause Microsoft. Doch wie aus einem Interview jetzt hervor geht, sollte Sony’s Next-Gen-Kiste noch größer ausfallen.

Die Kühlung der Playstation 5 sollte im Vordergrund stehen

Yujin Morisawa ist der Senior Art Director der Playstation 5 und er verriet in einem Interview mit der Washington Post interessante Details zum Entstehungsprozess. So fielen die ersten Konzepte der PS5 nochmal größer aus. Ihm war von Anfang an bewusst, dass die Konsole angesichts der Power größer ausfallen musste. Somit wollte Moriwasa zunächst den Platz etwas großzügiger bemessen, angesichts des Kühlkörpers und der Luftzirkulation. Nach Rücksprache mit den Hardware-Ingenieuren beschloss man jedoch relativ bald, dass das erste Konzept zu groß ausfalle.

Somit fertigte der Chefdesigner kleinere Versionen an. Heute sei man sehr zufrieden mit der finalen Größe. Eine schmalere PS5 hätte laut Morisawa Probleme bei der Luftzirkulation verursacht. Um dies zu umgehen, wählte man die heutige Größe für die Konsole. Erste Berichte belegen auch eine deutlich reduziertere Lautstärke, als noch bei der PS4. Auch die Temperaturentwicklung soll im moderaten Bereich liegen. Diese erscheint bei uns am 19. November in zwei verschiedenen Varianten. Die Version ohne Laufwerk kostet 399 Euro und mit Laufwerk kostet die Konsole 499 Euro.

Quelle: Washington Post