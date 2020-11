Deathloop – Gerüchte deuten auf Release im Mai hin

Bethesdas Actionspiel Deathloop könnte aller Voraussicht nach bereits Ende Mai 2021 auf den Markt kommen. Darauf lässt nun zumindest ein neuer Eintrag im PlayStation Store schließen.

Deathloop mit neuem Releasetermin

Nachdem das neuste Projekt der Arkane Studios aufgrund der COVID-Pandemie auf kommendes Jahr verschoben wurde, wurde es zunehmend stiller um das Actionspiel. Ein neuer Eintrag im neuseeländischen PlayStation Store gibt aber nun Grund zur Hoffnung, dass ein Release doch nicht in allzu weiter Ferne liegt.

Der Produkteintrag im Shop wurde demnach mit weiteren Informationen zum Titel unterfüttert, darunter auch ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Demnach können Spieler in Neuseeland bereits am 20. Mai 2021 Hand an den kunterbunten Shooter legen. Offiziell bestätigt wurde der neue Termin noch nicht, wenngleich er aber realistisch klingt.

Erst im August hatten die Arkane Studios Deathloop von Ende 2020 auf das zweite Quartal 2021 verschoben. Als Grund für die Verzögerungen nannte man Probleme die mit Home Office und den veränderten Strukturen einhergehen. Demnach wolle man die zusätzliche Zeit nutzen, um die Spielwelt lebendiger und atmosphärischer zu gestalten.

Deathloop wird für PC sowie PlayStation 5 veröffentlicht. Eine Version für Xbox Series X oder Series S ist aktuell nicht vorgesehen.

Quelle: VGC