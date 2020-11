Battle Hunters – Taktisches RPG mit Echtzeit Combat System

Phase Two Games bringen mit Battle Hunters ein kunterbuntes, klassisches RPG-Abenteuer auf den PC und die Nintendo Switch. Vor allem taktische Echtzeitkämpfe stehen in diesem Spiel im Vordergrund. Dabei bietet es euch in über 15 Stunden Gameplay 5 verschiedene Regionen zum erkunden, sowie 28 einzigartige Helden, von denen jeder seine eigenen außergewöhnlichen Fähigkeiten und mächtige Spezialangriffe mit sich bringt.

Zauberer, Krieger und Samurai sind bereit für den Kampf und warten auf den Beginn deiner Reise in Battle Hunters

Das Königreich ist in Gefahr. Nur der älteste Zauberer ist in der Lage den namenlosen Bösewicht, der es bedroht zu bezwingen. Du steuerst drei Helden, die sich gemeinsam auf den Weg machen ihn zu finden und ihm im Kampf gegen das mysteriöse Böse zu helfen. Auf deiner Suche begegnet dir eine Vielzahl mächtiger Krieger, welche sich dir anschließen und dir bei der Verteidigung des Landes beistehen. Doch lauern in den verschiedenen Regionen des Landes auch abscheuliche Monster und Kreaturen auf dich. Diesen musst du dich in strategischen Echtzeitkämpfen stellen. Dabei hält jede Region unterschiedliche Gegner für dich bereit. Alle mit ganz eigenen Stärken und Schwächen. Den richtigen Zeitpunkt für Angriffe, Verteidigung oder eine eventuelle Flucht zu wählen kann jederzeit den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Dabei musst du mit Bedacht die Spezialfähigkeiten deiner Helden einsetzen. Also ist keine Zeit zu verlieren. Wähle deine Helden, ziehe in die Schlacht und rette das Königreich.

Quelle: Phase Two Games Pty. Ltd.