Assassin’s Creed Valhalla – Alle Infos zum Preload, Day-One-Patch und Dateigröße

Am morgigen Tag ist es soweit und Ubisoft veröffentlicht den neuen Ableger der populären Action-Adventure-Reihe Assassin’s Creed. Passend zum Launch von Microsofts neuen Konsolen Xbox Series X bzw. S, steht Spielern Assassin’s Creed Valhalla offiziell zur Verfügung. Mit Blick auf den morgigen Release veröffentlichte Publisher Ubisoft nun alle Informationen zum Preload, der Dateigröße und dem Inhalt des Day-One-Patches.

Das gibt es über Assassin’s Creed Valhalla zum Release zu wissen

Der Assassinen-Blockbuster im Vikinger-Stil wird dabei auf allen Plattformen um die 45 GB in Anspruch nehmen. Das Spiel erscheint am morgigen Tag, den 10. November 2020, für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 sowie Google Stadia und den PC. Zum Launch der PlayStation 5 wird das Action-Adventure auch per kostenlosem Upgrade zur Verfügung stehen. Der Day-One-Patch soll dabei einige Anpassungen mit sich bringen. Dazu gehören unter anderem Bugfixes, Überarbeitungen am Balancing sowie eine verbesserte Performance. Außerdem bringt das Update an Tag 1 ebenfalls zusätzliche Sprachpakete sowie die Animus Datenbank ins Spiel.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich Assassin’s Creed Valhalla vorab herunterzuladen, kann mit dem Preload bereits beginnen. Fernab davon sprach der französische Publisher auch die Startezeiten des Spiels an, die sich je nach Plattform durchaus differenzieren. So dürfen Konsolenspieler als auch Nutzer von Googles Streaming Dienst beriets am 10. November um Mitternacht starten. Dies trifft grundlegend auch auf PC-Spieler zu sowie Nutzer von Ubisoft Connect. Hierbei richtet sich die Zeit allerdings nicht nach der lokalen Uhrzeit sondern nach der mitteleuropäischen Zeit. Einzig und alleine Käufer im Epic Games Store haben das nachsehen und können ihr Spiel erst um 17 Uhr am morgigen Tag starten.

Assassin’s Creed Valhalla – Limited Edition (exklusiv bei Amazon, kostenloses Upgrade auf PS5) NUR FÜR VORBESTELLER: Sichern Sie sich die zusätzliche Mission Der Weg des Berserkers und schließen Sie sich der Suche nach Rache an

Bestens Vorbereitet: Die Limited Edition enthält das Berserker-Siedlungspaket, den Hati-Wolf und einen Satz Runen

Wählen Sie zwischen der weiblichen oder dem männlichen Eivor und individualisieren Sie Ihren Charakter umfassend

Führen Sie Ihren Clan Nordmänner vom eisigen Norwegen über aufgepeitschtes Meer bis zu den zerbrochenen Königreichen Englands

Käufer der physischen Version von Assassin’s Creed Valhalla für PlayStation4 erhalten Zugriff auf die digitale Playstation 5-Version des Spiels, sobald diese erscheint

Quelle: Ubisoft