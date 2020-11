Tekken 7 – Die vierte Season startet am 10. November

Am 10. November 2020 startet die vierte Season von Tekken 7. Passend dazu hat Bandai Namco nun einen Launch-Trailer veröffentlicht, der den ersten neuen Charakter und die neue Stage präsentiert.

Tekken 7 erhält ein kostenloses Update

Die vierte Season von Tekken 7 startet am 10. November. In einem jetzt veröffentlichten Launch-Trailer bekommen wir bereits die neue Kämpferin Kunimitsu und die neue Stage Vermillion Gates zu sehen. Die Ninja-Frau mit der Fuchsmaske ist die Tochter der ersten Kunimitsu, die schon in vorherigen Tekken-Teilen aufgetaucht ist.

Passend zur vierten Season bringt Bandai Namco ein kostenloses Update für Tekken 7 heraus. Zahlreiche Verbesserungen sollen dadurch im Game implementiert werden: Das betrifft zum Beispiel die Spielbalance und das Online-Gameplay. Zudem wird es neue Moves geben, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, eine Leistungsverfolgung via Tekken Prowess und schließlich wird auch das Rangsystem erneuert.

Übrigens steht ein ganz besonderes Jubiläum bevor. Pac-Man wird 40. Zur Feier wird es eine Kollaboration mit Tekken geben, in der ein paar spezielle Pac-Man-Stages und Pac-Man-Anpassungen zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen.

Tekken 7 erschien am 02. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Tekken 7 (Playstation 4) [ ] Unreale Engine 4

Uber 30 spielbare Charaktere

Brandneue Kampfmechaniken und Move

Das letzte Kapitel der Mishima-Blutfehde

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via YouTube