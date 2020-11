Sackboy: A Big Adventure – Online-Multiplayer muss nachgereicht werden

Mit Sackboy: A Big Adventure erscheint zum Launch der PS5 ein Spinoff der Little Big Planet Spiele. Diese waren vor allem darauf ausgelegt, mit mehreren Spielern gemeinsam die Level zu erkunden und das wird auch im Spinoff nicht anders sein. Jedoch wird das zunächst nur lokal möglich sein, wie Sony nun mitteilte.

Sackboy: A Big Adventure erst etwas später im Online-Multiplayer spielbar

Wie im Playstationblog mitgeteilt wurde, muss das Spiel zunächst mal nur im Couch-Koop genossen werden. Man habe im Entwicklerteam die schwierige Entscheidung getroffen, die Multiplayerfunktionen etwas zu verschieben. Einen exakten Grund nennt man jedoch nicht. Es wird lediglich erwähnt, dass man sicherstellen möchte, dass die Online-Funktionen die beste Erfahrung für die Spieler darstellen und man noch etwas mehr Zeit benötige, um dies zu garantieren.

Zum Launch kann man das Spiel mit 2 bis 4 Spielern gemeinsam durchspielen, inklusive der zahlreichen Koop-exklusiven Level. Der Online-Modus wird dann Ende 2020 mit einem Patch nachgereicht. Dieser wird dann neben dem Multiplayermodus auch noch Crossplay zwischen PS4 und PS5 sowie Speicherstandtransfers zwischen den beiden Konsolen ermöglichen wird.

Das Little Big Planet-Spinoff erscheint am 12. November für PS4 und am 19. November gemeinsam mit der PS5.

Sackboy: A Big Adventure - [PlayStation 5] Begleite Sackboy auf einem epischen 3D-Plattforming-Abenteuer mit deinen Freunden

Spieler können sich allein auf dieses epische Jump ’n Run-Abenteuer begeben oder mit bis zu vier Freunden chaotischen Multiplayer-Spaß erleben

Quelle: Playstationblog