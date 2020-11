Warhammer: Odyssey – Erster Trailer zum Mobile-Ableger des RPG’s

In Kürze wird das MMORPG Warhammer: Odyssey für Android- und iOS-Geräte auf dem Markt verfügbar sein. Dabei soll das Spiel und seine Welt mittels regelmäßiger, episodischer Updates entwickelt und erweitert werden. Das Ganze spielt in der bereits bekannten Fantasywelt des Warhammeruniversums. So könnt ihr auch unterwegs deren ikonische Orte erkunden und auf bekannte Gestalten treffen. Ihr schlüpft in die Rolle eines tapferen Helden und macht euch an die Arbeit die Welt vor den Weltuntergangsjägern zu schützen. Dabei könnt ihr zum einen das Geschlecht eures Helden bestimmen und zum anderen aus 3 verschiedenen Rassen und dazu gehörigen Klassen wählen.

Stellt euch gegen die Dunkelheit und das Chaos in Warhammer: Odyssey

Als Hochelf könnt ihr zum einen als Schattenkrieger kämpfen. Diese gehören selbst unter den Elfen zu den Elitesoldaten und sind besonders gut im Kampf mit Bogen und Schwert. Zum anderen könnt ihr als Hochelf die Klasse des Erzmagiers wählen. Damit gehört ihr zu den besten praktizierenden Magiern mit sterblichen Wurzeln. Ihr könnt entweder als engagierte Heiler oder als magischer Zerstörer einsetzen. Als Mensch übernehmt ihr entweder die Rolle eines kriegerischen Priesters oder die eines Hexenjägers. Als kriegerischer Priester seid ihr im Kampf immer an vorderster Front und geht mit Glauben und Motivation in die Schlacht. Wohingegen ihr als Hexenjäger mit Schwert und Pistole bewandert seid und die Fähigkeit besitzt auch das versteckte Böse zu erkennen. Zu guter Letzt gibt es noch die Rasse der Zwerge. Dabei habt ihr die roller des Mörders und die des Ingenieurs zur Auswahl. Als Mörder könnt ihr bewaffnet mit Axt oder Hammer großen Schaden verteilen und auch mehrere Feinde gleichzeitig nieder mähen. Der Ingenieur stattdessen nimmt die Position eines Unterstützers ein. Als solcher seid ihr in der Lage sowohl offensive, als auch defensive Geschütztürme zu errichten und euch jeder denkbaren Situation anzupassen.

