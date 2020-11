Warframe – Next Gen Upgrade enthüllt

Digital Extremes Free to Play Action Titel Warframe wird ein Next Gen Upgrade erhalten. Das neue Update wird dabei in einem neuen Trailer vorgestellt und zeigt die Unterschiede die Tenno hier erwarten dürfen. Mit dabei sind bessere Ladezeiten und verbesserte Optik.

Warframe zeigt seine Next Gen Version

Das Playstation 5 Update für F2P Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen, daher gibt es jetzt einen neuen Trailer zu den Verbesserungen. Texturen in höherer Auflösung, schnellere Ladezeiten und das bei dynamischem 4K und 60fps, dank der neuen SSD. Die neuen DualSense Funktionen sollen sowohl Waffen als auch Terrain spürbar machen und Tenno mehr ins Spiel einbinden.

Dabei wird Cross Gen Play zwischen PS4 und PS5 unterstützt werden. Diese Verbesserungen werden zwar auch für die Xbox Series erscheinen, jedoch gibt es hier noch keine Details zu einem genauen Termin. Daher werden Xbox Tenno wohl noch ein wenig länger auf das Update warten müssen.

Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht. Der DualSense Wireless-Controller bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger und ein integriertes Mikrofon – und das alles in einem ikonischen, komfortablen Design

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches Feedback deiner Aktionen im Spiel. In deinen Händen simulieren diese dynamischen Vibrationen eine Vielzahl von Empfindungen, von Umgebungen bis hin zum Rückstoß verschiedener Waffen.

Adaptive Trigger: Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung, wenn du mit deiner Ausrüstung und Umgebung im Spiel interagierst. Vom Spannen einer zunehmend strafferen Bogensehne bis zum Betätigen der Bremsen eines rasenden Autos fühlst du dich so physisch mit deinen Aktionen auf dem Bildschirm verbunden

Integriertes Mikrofon und Headset-Anschluss: Chatte online mit Freunden, indem du direkt in das integrierte Mikrofon sprichst oder ein Headset an den 3,5-mm Anschluss anschließt. Aktiviere und deaktiviere die Spracherfassung ganz einfach und sofort mit einer eigenen Mute-Taste

Create Taste: Zeichne deine besonders epischen Gaming-Momente auf und teile sie mit der Create-Taste3. Die Create-Taste basiert auf dem Erfolg der bahnbrechenden SHARE-Taste und bietet Spielern neue Möglichkeiten, Gaming-Content zu erstellen und ihre Abenteuer live an die ganze Welt zu übertragen

Quelle: PlayStation via Youtube