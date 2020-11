Hellpoint – Souls-like RPG kommt auch für die Next Gen

Bereits im Juli 2020 erschien das düstere Actionrollenspiel Hellpoint von Cradle Games. Das Ganze spielt in einem stark atmosphärischen Science-Fiction-Universum in dem die Grenzen zwischen der Wissenschaft und Okkultismus verschwimmen. Nun gaben die Entwickler bekannt, dass ihr, ursprünglich über Kickstarter finanzierter Titel 2021 ebenfalls für die Next Gen-Konsolen verfügbar sein wird. Wer nicht so lang warten will kann dank Abwärtskompatibilität bereits mit der Current Gen Version spielen, welche auf den neuen Konsolen dank unbegrenzter Framerate sogar noch besser laufen soll.

Untersuche die Ereignisse, die zu dem seltsamen Vorfall der Verschmelzung führten in Hellpoint

Als Spieler übernehmen wir die Rolle einer Kreation eines kryptischen Autors. Erschaffen und geschickt um Irid Novo zu untersuchen und die Reihe an unheiligen Ereignissen zu erforschen, die zu der Verschmelzung geführt haben. Bei Irid Novo handelt es sich um eine massive Raumstation voller versteckter Abkürzungen, die alle miteinander verbunden sind. Sie gilt als Gipfel der menschlichen Errungenschaften. Nun liegt sie in Trümmern und wird von interdimensionalen Wesen überrannt. Wir müssen den Geheimnissen der Station auf den Grund gehen und in Erfahrung bringen wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Dabei kämpfen wir stets um unser Überleben. Nicht nur gegen die schrecklichen Kreaturen, die nun ihr Unwesen treiben, sondern auch gegen böswillige kosmische Götter, die Irid Novo als Spielball missbrauchen. Die anspruchsvollen Kämpfe können wir allein, aber auch mit Freunden im lokalen oder Online-Koop-Modus bestreiten.

