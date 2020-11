Playstation 5 – Konsole kommt mit HDMI 2.1 Kabel

Die Playstation 5 erscheint schon in etwas mehr als zwei Wochen und aktuell gibt es Gerüchte um das beigelegte HDMI Kabel. Viele Unboxings zeigen eine verwirrende Benennung auf dem Kabel, dass auf ein langsameres Kabel hinweisen soll. Sony hat sich dazu geäußert.

Playstation 5 HDMI Kabel unterstützt 4K/120fps

Seit vor wenigen Wochen die ersten Unboxings erschienen sind, gab es immer mehr Diskussionen um das beigelegte HDMI Kabel in der Box der PS5. Der Xbox Series X liegt ein mit Ultra High Speed Kabel bei, was die häufige Bezeichnung für den HDMI 2.1 Standard ist.

Auf dem Kabel des PS5 Kabels ist jedoch nur High Speed zu lesen, was daher zu Spekulationen über den Support der neuen Features führte. Wir hatten selbst erst gestern darüber berichtet. Bis dahin gab es noch keine Stellungnahme seitens Sony, was sich jedoch heute geändert hat.

In einer offiziellen Äußerung stellt Sony klar, dass es sich bei dem beigelegten Kabel in der Tat um ein 2.1 Kabel handelt. Daher wird 4K Auflösung bei 60fps mit dem beigelegten Kabel möglich sein und ein weiteres Kabel wird nicht nötig sein. Damit werden also sowohl Xbox Series als auch PS5 direkt alle Features auf den Bildschirm bringen können.

Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert

Raytracing: Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5-Spielen zu erzeugen

4K-TV-Gaming: Spiele deine Lieblingsspiele für PS5 auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K

Genieße flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen

Quelle: everyeye.it