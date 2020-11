Kingdoms Reborn – Open World Aufbauspiel mit Multiplayermodus

Heute startete das Open World Aufbauspiel Kingdoms Reborn von Earthshine in den Early Access auf Steam. Das von Banished, Anno und Civilization inspirierte Spiel bietet dabei neben einer detaillierten offenen Welt auch einen Mehrspielermodus, in dem man gemeinsam oder gegeneinander die zufallsgenerierte Welt besiedeln kann. Diese bietet bisher 7 unterschiedliche Biome, von denen jedes mit individuellen Ressourcen, sowie eigener Flora und Fauna ausgestattet ist.

Verwandle dein Dorf in eine fortschrittliche Zivilisation in Kingdoms Reborn

Auf einer zufallsgenerierten Weltkarte könnt ihr euch selbst den Startpunkt für den Grundstein eurer neuen Zivilisation aussuchen. Dabei solltet ihr jedoch genauer auf vorhandene Ressourcen und die Topografie des Gebietes achten. Habt ihr euch niedergelassen erwartet euch ein herausforderndes Ressourcenmanagement. Euer Volk muss stets genug Vorräte zur Verfügung haben, um gedeihen zu können. Teilt euren Bürgern Arbeitsplätze zu und verwaltet diese. Aber denkt immer daran, dass eure Mitarbeiter auch essen und sich ausruhen müssen, ansonsten wird sich die Anzahl eurer Bevölkerung sehr schnell dezimieren. Mittels eines umfangreichen Technologiebaumes und Upgrades ist es euch möglich vorhandene Poduktionsketten zu optimieren und neue zu entwickeln, sodass ihr eure Siedlung über mehrere Epochen hinweg in eine fortschrittliche Zivilisation verwandeln könnt. Sollte es euch an einer Ressource fehlen oder ihr produziert Überschuss, so habt ihr immer die Möglichkeit zu handeln. Dabei werden die Preise auf dem globalen Markt von euren Entscheidungen beeinflusst.

Quelle: Earthshine