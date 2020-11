Dragon Quest XI S – Demo für PS4, Xbox One und PC ab sofort spielbar

Mit Dragon Quest XI S überzeugte man 2019 bereits zahlreiche Spieler auf der Nintendo Switch. Nun ein Jahr später soll die Definitive Edition des populären Rollenspiels aus dem Hause Square Enix ebenfalls auf die aktuelle Konsolengeneration sowie den PC aufschlagen. Passend zum baldigen Release veröffentlichte der japanische Publisher nun eine spielbare Demo.

Dragon Quest XI S bereits vorab spielbar

Mit dem 4. Dezember können Spieler auf der PlayStation, der Xbox One als auch dem PC auf die erweiterte Fassung des Japano-Rollenspiel-Hits zurückgreifen. Vorab steht nun eine erste spielbare Demo auf den genannten Plattformen zur Verfügung. Die Vorab-Fassung soll dabei recht umfangreich daherkommen. So könnt ihr noch vor Release die ersten 10 Stunden des Titels anspielen. Der erspielte Fortschritt kann wie immer natürlich später auch in das fertige Spiel übernommen werden.

Die Definitive Edition wird neben dem Hauptspiel ebenfalls alle bislang veröffentlichten Inhalte umfassen. Zudem gesellt sich ein neuer 16-Bit Modus, eine japanische Sprachausgabe sowie die Möglichkeit zwischen 2D und 3D-Grafik zu wechseln. Außerdem enthält Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals Definitive Edition neue Szenarien, die auf die bekannten Charaktere genauer eingehen.

Dragon Quest XI S erscheint am 4. Dezember 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Das Rollenspiel wird zudem im Game Pass enthalten sein.

Quelle: XboxDynasty