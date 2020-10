The Dark Pictures Anthology – Teil 3 heißt House of Ashes

Seit gestern dürfen Horrorfreunde sich in Teil 2 von The Dark Pictures Anthology in dem verschlafenen Städtchen Little Hope gruseln. Heute bekommen wir bereits einen Trailer zum nachfolgenden dritten Teil, der in eine komplette andere Richtung geht. Er hört auf den Titel House of Ashes und wird wohl nicht mehr von sterbenden Teenagern handeln.

The Dark Pictures Anthology wird dämonisch

Im ersten Teil “Man of Medan” erkundet eine Gruppe junger Leute ein Geisterschiff, Teil 2 schickt Teenager und ihren Professor in ein gruseliges Dörfchen. Teil 3 wird wohl eine andere Schiene einschlagen, denn bereits im Trailer sieht man, dass diesmal das Militär eine Rolle spielt.

Wir sehen wohl eine unserer Protagonistinnen, gespielt von Schauspielerin Ashley Tisdale. Diese ist bisher durch eher leichte Kost wie High School Musical und Zack & Cody bekannt. Ob sie auch Horror kann, wird sie wohl nun in House of Ashes unter Beweis stellen.

Der Trailer verrät nicht so viel über die Handlung des Spiels, aber es scheint von einer dämonischen Macht zu handeln, die selbst dem Militär Angst macht. Unsere Protagonistin ist derweil in einer Höhle unterwegs, in der ein See aus Blut zu finden ist und seltsame Statuen herumstehen. Ein exaktes Releasedatum gibt es noch nicht, House of Ashes erscheint jedoch 2021.

Quelle: AllGamesDelta