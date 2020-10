Praey for the Gods – Eisiges Abenteuer kommt im nächsten Jahr auch für PS5

No Matter Studios hat es mit der Entwicklung ihres Spiels Praey for the Gods wahrlich nicht leicht. Stetige Verschiebungen und eine Trademark-Auseinandersetzung machten ihnen wohl schwer zu schaffen, nun soll das Spiel im kommenden Jahr aber doch endlich erscheinen. Seit 2016 befindet sich das Spiel bereits in Entwicklung und wurde durch Crowdfunding finanziert.

Praey for the Gods für PS4 und PS5

2016 wurde das Spiel angekündigt, welches wohl sehr von Shadow of the Collossus inspiriert wurde. In einer sehr eisigen Umgebung müsst ihr lernen, zu überleben und dabei mächtige Bestien besiegen, indem ihr an ihnen hinaufklettert. Dabei müsst ihr aber auch auf diverse Survival-Aspekte wie Hunger und Müdigkeit achten. Also sind nicht nur die mächtigen Bestien, genannt “Götter”, eure Feinde sondern auch die Eiseskälte.

Ursprünglich hieß das Indiespiel Prey for the Gods, musste den Namen jedoch ändern. Grund war ein angedrohter Rechtsstreit seitens ZeniMax, welche die Namensrechte an “Prey” haben. Kurz vor Release des Shooters im Jahre 2017 wurde der Name von No Matter Studios geändert.

In einem Statement auf dem PlaystationBlog beschreibt Brian Parnell von No Matter Studios, dass vor allem die Implementierung des DualSense-Controllers viele Möglichkeiten bietet. Das Spiel soll auf der PS5 wunderbar laufen und Käufer der PS4-Version sollen diese kostenfrei auf die PS5-Version upgraden können. Im ersten Quartal 2021 soll das Spiel für PS4 und PS5, aber auch für PC, Xbox One und Switch erscheinen.

Quelle: PlaystationBlog