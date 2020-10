Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Kostenlose Demo und neue Trailer

In gut drei Wochen ist es soweit, dann können wir endlich Hand an das Breath of the Wild-Prequel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung anlegen. Die Wartezeit wurde bisher mit kleinen Trailern der Reihe “Längst vergessene Erinnerungen” überbrückt, nun gibt es eine neue Episode und eine kostenlose Demo.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung jetzt anspielbar

Am 20. November erscheint das Dynasty Warriors-Spinoff auf der Switch und erzählt, wie der Spieletitel verrät, die Zeit der Verheerung. In dieser, 100 Jahre vor den Geschehnissen von Breath of the Wild, übernahm Ganon in einer gewaltigen Schlacht die Macht über Hyrule. Und an ebendieser Schlacht dürfen wir teilnehmen.

Wir haben bereits einige Charaktere getroffen, die wir spielen können. Neben Link und Zelda kommen natürlich noch die vier Recken hinzu sowie andere Kämper wie Impa, Robero und Purah. Die neue Episode der Längst vergessenen Erinnerungen zeigt diese Kämpfer und ihre Fähigkeiten in Action. Zusätzlich gibt es einen weiteren Trailer.

Dieser Trailer kündigt die spielbare Demo im eShop an. Sie ist völlig kostenlos und lässt euch schonmal ins Spiel hineinschnuppern. So könnt ihr überprüfen, ob das Gameplay der Warriors-Spiele etwas für euch ist. Der Trailer legt seinen Fokus vor allem auf den vier Titanen, die eine vernichtende Kraft aufweisen und in der gewaltigen Schlacht natürlich eine wichtige Rolle spielen. In Breath of the Wild dienen sie je bekanntermaßen als Dungeons, in denen sich Ganons Flüche festgesetzt haben. In Zeit der Verheerung werden wir mit Sicherheit erfahren, wie es soweit kommen konnte.

Quelle: Nintendo