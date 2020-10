Tropico 6 – El Presidente regiert bald auch auf der Switch

Bereits seit über einem Jahr ist El Presidente im 6. Teil der Reihe Tropico 6 zurückgekehrt und regiert mit eisernem Willen sein Herrschaftsgebiet. Bisher konnte man die beliebte Mischung aus Aufbauspiel und Wirtschaft- und Politiksimulation jedoch nur auf PC, PS4 und Xbox One genießen. Nun schafft es das Spiel des deutschen Entwicklers Limbic Entertaiment auch auf die Nintendo Switch und das bereits am 6. November 2020. Wer das Spiel bis zum Release vorbestellt, erhält 10% Rabatt auf den Kaufpreis als Vorbestellerbonus.

Regiert weitläufige Inselgruppen bequem von Unterwegs in Tropico 6

Als El Presidente stürzen wir uns in das politische Geschehen des Inselstaates Tropico und führen dabei unsere eigene Bananenrepublik durch insgesamt 4 Epochen. Dabei können wir entscheiden, ob wir uns als gefürchteter Diktator oder als friedfertiger Staatsmann einen Namen machen wollen. Allerdings sollten wir dabei stets die Bedürfnisse unseres Volkes, sowie den Stand unseres Schweizer Nummernkontos im Auge haben. Dabei bietet das Spiel völlig neue Transport- und Infrastrukturmöglichkeiten, wie Brücken und Tunnel, sowie die Möglichkeit Agenten in ferne Länder zu entsenden um uns internationale Weltwunder und Denkmäler zu stehlen. Die Nintendo Switch Edition enthält neben dem Hauptspiel auch alle kostenlosen Erweiterungen, die in den letzten Jahren erschienen sind, sowie den Flamingoteich als Zierde für unseren Palast und das legendäre Touristenkostüm für El Presidente persönlich. Mit diesem ist es ihm möglich unerkannt in der Menge unter zu tauchen und die schwülen Nächte in der Karibik mal so richtig zu genießen.

Tropico 6 [Nintendo Switch] Entsenden Sie Agenten in fremde Länder und reißen Sie sich Weltwunder und Denkmäler unter den Nagel, um sie Ihrer Sammlung hinzuzufügen

Errichten Sie gewaltige Brücken, nutzen Sie zum ersten Mal Tunnel und befördern Sie ihre Tropicaner und Touristen in Taxis, Bussen und Seilbahnen

Passen Sie das Aussehen Ihres Palasts nach Belieben an, und wählen Sie aus mehreren freischaltbaren Extras!

Feilen Sie an Ihrer Wahlrede und machen Sie Versprechungen, die Sie unmöglich halten können

Quelle: Nintendo