Graveyard Keeper – Zweiter DLC bringt stundenweise neues Gameplay

Nachdem vor einem Jahr die erste große Storyerweiterung für Graveyard Keeper erschienen ist, versorgen uns tinyBuild Games dieses Jahr zur selben Zeit mit der zweiten großen Erweiterung, Game of Crone. Im Hauptspiel bauen und managen wir unseren eigenen Friedhof, wobei wir mit allen Mitteln versuchen Kosten zu sparen und Geld zu verdienen. Dabei nutzen wir alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen und halten uns nicht immer an die korrekte Entsorgung der Verstorbenen.

Hilf den Gefangenen der Inquisition in Graveyard Keeper – Game of Crone

In der zweiten Storyerweiterung treffen wir auf entflohene Gefangene der Inquisition und müssen ihnen helfen ihr Lager in Stand zu halten. Außerdem soll dieses als wehrhafte Festung ausgebaut und weiterentwickelt werden, dass sie sich gegen ihre finsteren Feinde schützen können. Dabei entdecken wir furchtbare Geheimnisse der Bewohner des Dorfes und erfahren mehr über das mysteriöse Ableben unseres Vorgängers. Neben 6-12 Stunden zusätzlichem Gameplay bringt diese Erweiterung auch einige Neuerungen mit sich. Unter anderem wird eine brandneue Taschenmechanik eingeführt, die dafür sorgt dass wir mehr Inventarplatz zur Verfügung haben. Außerdem erhalten wir Zugang zu den neusten Gerichten, Grabsteinen, Zäunen und Teleportationsschriftrollen, mit denen wir unseren Friedhof weiter ausbauen und verbessern können. Verbündet euch mit eurem Eselkameraden und nehmt an der Revolution teil oder bekämpft einen gefährlichen Vampir, der ein friedliches Dorf bedroht, in Graveyard Keeper-Game of Crone sind euch dies bezüglich keine Grenzen gesetzt.

Quelle: tinyBuild Games