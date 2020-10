Ghostrunner – Neuer Launchtrailer zum Release

Seit gestern ist der Cyberpunkthriller Ghostrunner für PC, Playstation4 und Xbox One erhältlich. Damit liefern All in! Games eine spannende Alternative für alle, die sehnsüchtig auf den Release von Cyberpunk 2077 warten. In dieser dynamischen Welt kämpft ihr in der First-Person-Perspektive als Cyber-Krieger für den letzten Schutz der Menschheit.

Kämpfe sowohl in der physischen Welt als auch im Cyberspace in Ghostrunner

Nachdem eine Katastrophe den größten Teil der Menschheit ausgelöscht und die Umwelt zerstört hat, leben die letzten Überreste der Menschheit in einem technologischen Wunder, einer riesigen Stadt, die von längst vergessenen Erbauern errichtet wurde. Doch der Überbau ist auf Grund von Ressourcenknappheit kaum mehr in der Lage seine Bewohner zu ernähren. Wodurch sich die Frage stellt, wie lange das Wunder der riesigen Stadt noch andauern kann. Als Cyberkrieger seid ihr eine lebende Waffe und damit der einzige, der sowohl in der physischen Welt als auch im Cyberspace kämpfen kann. Nutzt eure einzigartige Verbindung zur Technologie um die Stadt zu erklimmen, ihr Geheimnis zu lüften und gleichzeitig eurer eigenen Herkunft auf den Grund zu gehen. Durch systematisches Ausprobieren lernt ihr eure verschiedenen Fähigkeiten effektiv einzusetzen und so die dynamischen, herausfordernden Kämpfe besser zu bestreiten. Erkundet die gnadenlose Cyberpunkwelt von Ghostrunner und lasst euch von der düsteren Geschichte mehrere Stunden lang einnehmen.

Quelle: All in! Games