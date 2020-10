Fortnite – Verkleidet euch zu Halloween als Ghostbusters

Pünktlich zu Halloween plant Epic Games ein weiteres Crossover mit dem populären Shooter Fortnite. Dieses Mal feiern die Ghostbusters ihr Debüt!

Entwickler Epic Games hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Kooperationen mit berühmten Marken an Land gezogen, darunter auch umfangreiche Crossover mit Star Wars oder Marvel. Passend zum alljährlichen Grusel-Fest dürfen sich Spieler jetzt auf ein Wiedersehen mit den kultigen Geisterjägern freuen.

Zeitgleich zum Event Albträume 2020: Midas Rache wird es auch diverse Ghostbusters-Sets für eure Avatare geben. Nebst verschiedener Skins in der ikonischen Geisterjäger-Kluft warten zudem noch einige Ausrüstungsgegenstände darauf freigeschaltet zu werden. Dazu gehören Geisterfallen, die berühmten Protonenrucksäcke oder der Ecto-Glider als neues Fahrzeug.

Wie lange die neuen Sets im Shop verfügbar sein werden, ist nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Ghostbuster-Accessoires nur zeitlich begrenzt erhältlich sein werden. Schnell sein, lohnt sich also.

Noch bis zum 3. November findet in Fortnite das alljährliche Halloween-Event statt. Dieses wartet nicht nur mit exklusiven Missionen und Ereignissen, sondern auch mit speziellen Belohnungen auf.

