Fallout 76 – Die stählerne Bruderschaft kehrt zurück

Vor kurzem kündigten die Entwickler von Fallout 76 eine neue große Contenterweiterung an. Diese bringt noch im Dezember dieses Jahres die stählerne Bruderschaft zurück nach Appalachia, wo ihr euch ein neues Leben aufgebaut habt. Mit dem Stählerne-Dämmerung-Update startet ihr in eine ganz neue Questreihe, die sich rund um die stählerne Bruderschaft dreht. Außerdem soll diese innerhalb des nächsten Jahres durch neue Updates weiter ausgebaut werden. Wer die PC-Version des Spiels besitzt, kann sich bereits jetzt schon auf Testservern an dem neuen Update versuchen. Alle anderen müssen bis Ende dieses Jahres warten um von der stählernen Bruderschaft rekrutiert zu werden. Ad victoriam!

Erkunde die Ziele der stählernen Bruderschaft in Fallout 76 “Stählerne Dämmerung”

Die stählerne Bruderschaft, angeführt von Paladin Rahmani, ist nach Appalachia zurück gekehrt. Doch sind euch die Ziele dieser Einheit noch unklar. Dennoch erstattet ihr ihnen Bericht über die aktuelle Situation in Appalachia. So kommt es, dass die Bruderschaft eure Unterstützung bei all ihren Bemühungen erwartet. Während ihr eine ganze Reihe neuer Quests bestreitet, taucht ihr immer tiefer in die Geschichte und die Beweggründe der stählernen Bruderschaft ein. Doch das neue Update bringt nicht nur neue Quests mit sich. Es erwarteten euch außerdem eine ganze Reihe neuer NPC’s, Schauplätze und Ausrüstung. Zusätzlich wurden neue Features wie Campunterkünfte und neue Belohnungen, einschließlich Waffen und Rüstungen eingebaut. Außerdem kehrt der saisonale Festtags-Verbrannter-Event ebenfalls mit dem neuen Update zurück, welches zur Krönung des Ganzen diverse Gameplay-Verbesserungen verspricht.

Quelle: Bethesda