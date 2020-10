Destruction AllStars – Release als PS Plus Titel angekündigt

Der Release der Playstation 5 ist nicht mehr weit entfernt und mehr Details zu Spielen kommen heraus. Destruction AllStars muss jetzt noch eine Verzögerung hinnehmen, kommt dafür aber zu PS Plus. Damit könnte sich das Rocket League Phänomen wiederholen.

Destruction AllStars auf Februar verschoben

Das neue Arena Auto Spiel von Sony, das klar an Rocket League Thron sägen will, muss noch eine Verzögerung hinnehmen. Angekündigt war die Veröffentlichung für den Launch der neuen Playstation 5 am 19. November, zusammen mit anderen Titeln wie Spider-Man Miles Morales.

Im aktuellen Playstation Blog wird der neue Releasetermin mit Februar 2021 angegeben, wobei man Spielern hier eine kleine Wiedergutmachung anbietet. Ab Februar soll der Titel dann nämlich für ganze zwei Monate kostenfrei als ein Extra zum PS Plus Angebot in diesen Monaten kommen.

Bedenkt man, dass es sich um ein Playstation 5 Multiplayer Titel handelt, kann es sicher nicht schaden mit dem Release noch etwas zu warten. Bis Februar werden vielleicht mehr Spieler Zugang zur einer neuen Playstation haben, um die Lobbies dann auch einigermaßen füllen zu können. Zudem hat dieser Schritt auch schon Rocket League zu einem massivem Erfolg verholfen.

Destruction Allstars - [PlayStation 5] Sorge im globalen Phänomen Destruction AllStars hinter dem Lenkrad oder zu Fuß für absolute Zerstörung

Destruction All Stars ist ein globales Sportereignis

Mit jedem demolierten Fahrzeug wird die Arena mit Wrackteilen übersät, bis der Sieger gekrönt wird

Quelle: blog.playstation.com