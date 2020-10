Apex Legends – Switch-Version erscheint erst 2021

Seit Anfang 2019 mischt Apex Legends das Battle-Royal-Genre auf und ist somit einer der größten Konkurrenten zum Dauerbrenner Fortnite. Die Nintendo Switch musste bislang allerdings ohne einen Ableger auskommen. Laut den Entwicklern dauern die Arbeiten an der Portierung jedoch weiter an, sodass ein Release in diesem Jahr mittlerweile ausgeschlossen wird.

Apex Legends für die Switch hat nach wie vor kein Release-Datum

Respawn Entertainment, das Studio hinter Apex Legends und der Titanfall-Reihe, äußerte sich mit einer unschönen Nachricht an die Fans. Denn wer bislang auf die versprochene Portierung für Nintendo’s Heim- und Mobilkonsole wartete, muss sich weiterhin in Geduld üben. Das Team führt in einem offiziellen Statement auch die erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie an. Jedoch versichern die Entwickler, dass das Spiel definitiv im kommenden Jahr erscheinen wird.

Ein Datum nannten sie bislang dennoch weiterhin nicht. Man arbeite daran, das Spiel zum Launch auf den gleichen inhaltlichen Stand zu bringen, wie die anderen Versionen. Zudem wird der Battle-Royal-Shooter zum Launch ebenfalls Crossplay unterstützen. Das Free-to-Play-Game lässt somit noch auf sich warten. Konkurrent Epic Games bietet bereits seit 2018 eine spielbare Fassung von Fortnite für die Nintendo Switch an.

