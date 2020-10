Sekiro: Shadows Die Twice – Launch-Trailer zur Game of the Year Edition

Sekiro: Shadows Die Twice erhält am 28. Oktober 2020 eine Game of the Year Edition. Passend dazu haben Activision und From Software nun einen Launch Trailer veröffentlicht.

Sekiro: Shadows Die Twice erhält Update

Zusammen mit der Game of the Year Edition kommt auch ein umfassendes Update für das Spiel heraus. Das Update wird für alle Spieler komplett kostenlos sein. Eine physische Form der GOTY-Edition ist vorerst nur für Japan angedacht.

Hier im Westen wird es nur das GOTY-Update geben, dass es uns ermöglicht, noch einmal gegen besiegte Bossgegner anzutreten. Über die Statue des Bildhauers gelangt man zu diesen Kämpfen und um die Sache spannender zu gestalten, wird es zudem besondere Herausforderungen geben – schafft ihr die Bosse mit nur einem Leben?

Das Update beinhaltet auch drei neue Outfits. Tengu und Old Ashina Shinobi könnt ihr durch die eben genannten Herausforderungen freispielen. Das dritte Outfit schaltet ihr durch das Beenden des Spiels frei. Allerdings sind diese Kostüme rein kosmetischer Natur und haben keinerlei Auswirkungen auf euren Charakter.

Auch neu sind Aufzeichnungen, die Spieler nun machen können. Diese 30-sekündigen Geist-Daten können mit anderen Spieler geteilt werden, sodass diese zum Beispiel gewarnt oder ihnen Kampftipps gegeben werden können. Werden eure Aufzeichnungen bewertet, erhaltet ihr eine gratis Gesundheitsregeneration.

Sekiro: Shadows Die Twice erschien am 22. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC

Sekiro: Shadows Die Twice hat bei der gamescom 2018 die Awards für „Best of gamescom“ sowie „Best Action Game“ gewonnen

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: sekirothegame via YouTube, Gematsu