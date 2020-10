The Red Lantern – Narratives Survivalabenteuer

Das Team von Timberline Studio nimmt uns in ihren Survivalabenteuer The Red Lantern mit in eine eisige Winterwelt. Dabei setzt das Spiel ganz besonders auf seinen narrativen Fokus. Übernimm die Rolle einer Mushers, einem Hundeschlittenführer und kämpfe um dein Überleben. Bewundere dabei die atemberaubende Landschaft des eisigen Alaskas in einer charmanten, comichaften Grafik.

Führe dein eigenes Schlittenhundegespann in The Red Lantern

Zu Beginn deiner Reise stellst du dir zunächst dein Team aus Schlittenhunde zusammen. Dabei hast du die Auswahl zwischen 8 verschiedenen Hunden, von denen jeder mit einer eigenen individuellen Persönlichkeit ausgestattet ist. Mit deinem Team aus 5 Hunden startest du eine Ausfahrt, wobei ihr vom Weg abkommt und euch hoffnungslos verirrt. Damit beginnt euer spannendes Abenteuer. Nun müsst ihr gemeinsam die sich stets ändernde, rohe Wildnis Alaskas durchqueren auf der Suche nach dem Weg zurück nach Hause. Beim Erkunden deiner Umgebung kannst du allerlei nützliche Items und Verbesserungen entdecken. Du solltest jedoch stets auf der Hut sein, denn in der dynamischen Welt lauern ungeahnte Gefahren. Abgesehen von Hunger und Kälte gibt es in der Wildnis Alaskas allerhand Wildtiere, denen du trotzen musst. Erkunde die Welt, die vor dir liegt, erlebe fast hundert Begegnungen mit unterschiedlichen Entwicklungen, jage und fische, um zu überleben und streichel deine treuen Gefährten.

Quelle: Timberline Studio