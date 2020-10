Spider-Man: Remastered – Neue Anzüge erscheinen auch für die PS4

Insomniac Games wird für die Remastered Version von Spider-Man auch einige neue Inhalte bereitsellen, darunter neue Anzüge für unseren Spinnenmann. Diese Skins sollen zeitversetzt auch ihren Weg auf die PlayStation 4 finden.

Mit Spider-Man: Miles Morales wird Insomniac Games pünktlich zum Release der PlayStation 5 ein neues Abenteuer des Superhelden auf den Markt bringen, das bekanntermaßen einen neuen Protagonisten in den Fokus rückt. Käufer der Ultimate Edition können sich allerdings über ein zusätzliches Goodie freuen: Neben dem brandneuen Ableger werden Spieler auch Zugang zu einer Remastered Version des originalen Spider-Man erhalten.

Letztere soll auf der PlayStation 5 sogar noch mit drei brandneuen Spider-Man-Outfits aufwarten, die es so im Original noch nicht gegeben hat. Via Twitter stellte ein Fan unlängst die naheliegende Frage, ob Besitzer der originalen PlayStation-4-Fassung auch Zugang zu den neuen Anzügen erhalten.

Tatsächlich meldete sich wenig später ein Mitarbeiter von Insomniac Games zu Wort und klärte den Sachverhalt auf. Ihm zufolge werde man die Anzüge zu einem späteren, nicht näher genannten Zeitpunkt auch nochmal auf der PlayStation 4 veröffentlichen. Die Neuauflage hat scheinbar allerdings Vorrang, sodass man hier noch kein spezifisches Datum bekannt geben kann.

Spider-Man: Remastered bekommt allem voran einige technische Verbesserungen spendiert und wird auf der PlayStation 5 mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Das Abenteuer rund um Superhelden-Kollege Miles Morales erscheint hierzulande am 19. November 2020.

I spent a bunch of time chasing this for you and I’m pleased to say they will come to PS4. Exact timing TBD

— James Stevenson (@JamesStevenson) October 21, 2020