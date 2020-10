Fallout 76 – Diese Woche kostenlos spielbar

Passend zum fiktiven Bombs Drop Day am 23. Oktober – der Tag an dem im Videospiel Fallout die Atombomben abgeworfen wurden und so endgültig das bekannte Leben endetet, gewährt Bethesda den Spieler der populären Spiele-Reihe zahlreiche Annehmlichkeiten. Neben Rabatten und Events dürfen Spieler sich ebenfalls über den temporären kostenlosen Zugriff auf den Multiplayer-Ableger Fallout 76 freuen.

Fallout 76 derzeit kostenlos spielbar

So teilte man unlängst mit, dass bis zum 26. Oktober das 2018 veröffentlichte Online-Rollenspiel auf allen Plattformen kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Die Spieler könne hier direkt von Beginn des Abenteuers starten und bis zum Ende der Woche uneingeschränkt konsumieren. Wer sich wie gehabt nach dem 26. Oktober für einen Kauf entschiedet, wird seinen Fortschritt als auch sämtliche getätigte Ingame-Käufe selbstverständlich übernehmen dürfen. Das Spiel wird derzeit samt seiner zahlreichen Inhaltserweiterungen vergünstigt in allen Shops zum Kauf angeboten.

Zudem erwarten auch alteingesessenen Spieler zur Feier des Bombs Drop Day einige besondere Ereignisse. Demnach wird es in der laufenden Woche möglich sein doppelte Erfahrungspunkte sowie S.C.O.R.E.-Belohnungen zu erhalten. Außerdem erwartet euch bei Lieferantin im Rusty Pick in Ash Heap ein 25 % Rabatt auf legendäre Waffen und Rüstungen. Zudem steht euch bis zum Ende der Woche eine eingeschränkte Vorschau auf die Fallout 1st-Mitgliedschaft zur Verfügung. Dieser erlaubt es euch unter anderem auf besondere Verwertungskiste sowie das Überlebenszelts zurückzugreifen.

Fallout 76 erschien ursprünglich am 23. Oktober 2018 und hatte damals mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Bethesda erweiterte das Spiel mittlerweile um zahlreiche neue Inhalte.

Quelle: Bethesda