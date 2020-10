Playstation Store – Das ist der neue Look für den Browser

In Vorbereitung des PS5 Release wird Sony auch einige Änderungen am Playstation Store vornehmen. So werden zum Beispiel PSone, PS Vita und PS3 Spiele nicht mehr über den Browser zu finden sein. Einige Nutzer konnten dabei aber auch schon einen Blick auf das Design des neuen Stores werfen.

Der neue Playstation Store präsentiert sich schlicht

Sony kündigte bereits vor einigen Wochen starke Veränderungen für den digitalen Store an und schon in wenigen Tagen geht es los. Dabei werden PS Vita und PS3 Titel aus dem Browser Store verschwinden.

Solltet ihr Spiele und Inhalte für diese Plattformen kaufen wollen, dann geht das nur über die Apps auf den Plattformen selbst. Aber damit fällt eine echte Komfortfunktion vor allem für PS3 und Vita Nutzer weg, da deren Store Apps sind nach wie vor nicht gut gepflegt werden.

Das neue Design verzichtet auf das klassische Blau und setzt jetzt auf schlichtes Weiß. Jetzt sehen wir viel Weiß und einige Nutzer konnten schon einen Blick auf das neue Design werfen. Aktuell scheint diese Version der Seite aber noch unfertig zu sein und Dinge wie Screenshots zu Spielen fehlen noch.

Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5] Entdecke ein noch intensiveres und fesselndes Gaming-Erlebnis, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht. Der DualSense Wireless-Controller bietet immersives haptisches Feedback, dynamische adaptive Trigger und ein integriertes Mikrofon – und das alles in einem ikonischen, komfortablen Design

Haptisches Feedback: Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches Feedback deiner Aktionen im Spiel. In deinen Händen simulieren diese dynamischen Vibrationen eine Vielzahl von Empfindungen, von Umgebungen bis hin zum Rückstoß verschiedener Waffen.

Adaptive Trigger: Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung, wenn du mit deiner Ausrüstung und Umgebung im Spiel interagierst. Vom Spannen einer zunehmend strafferen Bogensehne bis zum Betätigen der Bremsen eines rasenden Autos fühlst du dich so physisch mit deinen Aktionen auf dem Bildschirm verbunden

Integriertes Mikrofon und Headset-Anschluss: Chatte online mit Freunden, indem du direkt in das integrierte Mikrofon sprichst oder ein Headset an den 3,5-mm Anschluss anschließt. Aktiviere und deaktiviere die Spracherfassung ganz einfach und sofort mit einer eigenen Mute-Taste

Create Taste: Zeichne deine besonders epischen Gaming-Momente auf und teile sie mit der Create-Taste3. Die Create-Taste basiert auf dem Erfolg der bahnbrechenden SHARE-Taste und bietet Spielern neue Möglichkeiten, Gaming-Content zu erstellen und ihre Abenteuer live an die ganze Welt zu übertragen

Quelle: resetera.com