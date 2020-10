Fortnite – Event “Midas Rache” startet heute

Derzeit läuft in Fortnite das “Albträume 2020”-Event, um wie jedes Jahr Halloween zu feiern. Das Event wird ab heute durch “Midas Rache” erweitert und endet nächsten Monat mit einer Afterlife Party.

Sucht andere Spieler als Schatten heim!

Das neuste Event findet vom 21. Oktober bis zum 03. November statt und bietet euch einige exklusive Herausforderungen. Der Schatten Midas ist über “The Agency” hergezogen und erweckt gefallene Gefolgsleute wieder. Als Spieler müsst ihr den Schatten aufhalten, bevor ihr selbst zu einem werdet. Sobald ihr im Solo-, Duo- oder Truppen-Modus eliminiert werdet, kommt ihr als Schatten zurück und müsst die übrigen Überlebenden ausschalten. Dabei habt ihr spezielle Fähigkeiten, die euch beispielsweise Fahrzeuge heimsuchen lässt. Als Belohnung winken euch einige Items, wie die Lackierung “Midas Schatten”, die Smash O‘-Lantern-Spitzhacke oder das Rücken-Accessoire Bobo.

Zum Abschluss des Events, wird am Ende eine Afterlife Party stattfinden, bei der J. Balvin auf die Bühne tritt. Am 01. November ab 2 Uhr morgens, beginnt das Konzert bei dem J. Balvin auch einen neuen Song vorstellen wird. Wer die Show um 2 Uhr verpasst, hat um 19 Uhr, sowie am 02. November um 0 Uhr die Möglichkeit, sich die Wiederholung anzuschauen. Zudem könnt ihr bis zum 02. November, ein passendes Party Trooper Outfit, im Item Shop erwerben. Mehr News zu den neusten Spielen findet ihr hier.

Quelle: Epic Games