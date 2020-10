Eine neue Woche und ein neuer Podcast: Die Sonne geht mittlerweile früher unter, die ersten Halloween-Filme streamen durch Netflix und Co. und der neuen PlayStation stehen nur noch wenige Wochen bis zum finalen Release im Wege. Grund genug also über Filme wie Hubie Halloween, Serien wie YOU – Du wirst mich lieben, VR-Spiele wie Star Wars: Squadrons und Technik wie die PlayStation 5 zu sprechen. Darüber hinaus nutzen wir die Chance und decken einen womöglich fantastischen Design-Fail für aktuelle PS4-Spiele auf.

PlayStation 5 UI im Check

Das neue PlayStation UI wurde vorgestellt und sieht ziemlich gut aus. Allen voran wird es möglich sein mehrere Spiele im Hintergrund pausiert, bereitzuhalten und mit einem Klick könnt ihr nicht nur einfach das Spiel fortsetzen. Vielmehr könnt ihr sogar bestimmte Level oder Challenges sehen die noch offen sind, inklusive einer Schätzung wie lange ihr für diese benötigen werdet. Ihr könnt diese Aktivitäten dann direkt starten und das Spiel springt automatisch an diesen Punkt.

Über diese neuen Karten könnt ihr auch Spieletipps anzeigen lassen ohne das Spiel verlassen zu müssen. Auch eine Suche online wird dadurch nicht mehr immer nötig sein. Die Tipps können dabei sogar am Bildschirmrand angepinnt oder mit Bild in Bild angezeigt werden, was auch für geteiltes Gameplay eurer Freunde gilt.

Podcast über die Zukunft von VR, aktuelle Netflix-Highlights und das UI der PlayStation 5 | Folge 26

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Tim Makowski

Abonniert einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast Bis zur Glotze und noch viel weiter? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: biszurglotze@liesie-media.de.