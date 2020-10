PlayStation 4 – Gratis Theme zur Black-Lives-Matter-Bewegung

Bereits gegen Mitte des Jahres hatte sich Sony öffentlich für die Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter ausgesprochen. Mit einem Gratis-Theme für alle PlayStation-Besitzer will man nun nochmals auf das Vorhaben aufmerksam machen.

Zwar ist die mediale Berichterstattung gegenüber der Bewegung Black Lives Matter ein ganzes Stück zurückgegangen, an Relevanz hat die Botschaft dahinter jedoch keinesfalls verloren. Das scheint auch Sony so zu sehen und veröffentlichte unlängst ein kostenfreies PlayStation-Theme im entsprechenden Design.

Der statische Skin kann ab sofort und ohne zusätzliche Kosten über den PlayStation Store heruntergeladen werden. Optisch erhaltet ihr ein maßgeblich schwarzes Design mit Black-Lives-Matter-Faust sowie gelben Akzenten.

Black Lives Matter (kurz BML) macht auf die Diskriminierung und Ungleichbehandlung farbiger Amerikaner durch die dortige Polizei aufmerksam. Auch die Spieleindustrie hat diesen Entwicklungen immense Aufmerksamkeit beigemessen. Populäre Firmen wie Ubisoft, EA oder Devolver spendeten große Geldbeträge, während sich andere Unternehmen wie Naughty Dog oder Riot Games über Social Media solidarisch zeigten. Die anhaltende Unterstützung durch Sony ist folglich sehr löblich.

Show your support for the #BlackLivesMatter movement with this new PS4 theme, out now for free at PS Store. pic.twitter.com/mN1PnFHPdl

— PlayStation (@PlayStation) October 19, 2020