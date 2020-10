Monkey Island – 30 Jahre müssen gefeiert werden

Die Monkey Island Reihe feiert ihren 30. Geburtstag und hält eine Anniversary Edition bereit. Die Anniversary Edition wird über Limited Run Games vertrieben und enthält eine Menge Gegenstände, die euch nostalgisch werden lässt.

Monkey Island Anniversary Edition kommt Ende Oktober!

1990 erblickte mit “The Secret of Monkey Island”, der erste Teil der Reihe, das Licht der Welt. Weitere Teile folgten und hatten teilweise mehr oder weniger Erfolg. Auch zwei Special Editions zum ersten und zweiten Teil wurden veröffentlicht und wurden grafisch etwas aufpoliert. Dabei kann man während des Spiels zwischen neuer und alter Grafik hin und her wechseln.

Wer sich die Anniversary Edition bestellt, muss mit 159,99 Dollar zwar tief in die Tasche greifen, erhält jedoch ein Paar einzigartige Items. Neben einer Statue von Guybrush, gibt es unter anderem ein Echtheitszertifikat von Ron Gilbert und ein Eintrittsticket für den “Big Whoop Amusement Park”. Aber das war noch nicht alles, denn das Easter Egg “Disk 22”, ein Poster mit der ultimativen Beleidigung, eine Shadowbox, ein “Behind the Scenes”-Buch und ein Pin-Set sind auch noch dabei. Das ist schon einem Menge Kram, die ihr euch sichern könnt. Die fünf Spiele dürfen natürlich auch nicht fehlen und werden auf einem “Lucasdfilm Ltd.”-USB-Stick mitgeliefert. Hier steckt wirklich eine Menge Liebe in der Edition!

Quelle: Limited Run Games