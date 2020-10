PlayStation Store – Halloween-Sale bringt zahlreiche Rabatte

Zu feierlichen Anlässen startet Sony im hauseigenen Store auf der PlayStation 4 regelmäßig große Sale-Aktionen, in denen Spieler von spannenden Preisnachlässen profitieren dürfen. Passend zum bevorstehenden Halloween-Fest können Konsolen-Besitzer beim Kauf von ausgewählten AAA-Titeln nun erneut in den Genuss von größeren Rabatten kommen.

Halloween-Sale im PlayStation Store ausgerufen

So stehen euch zahlreiche PlayStation 4-Hits in ihrer digitalen Version vergünstigt zum Kauf bereit. Unter anderem mit dabei das Zombie-Abenteuer Days Gone für nur noch 20,29 €, Kojima’s aktuelles Projekt Death Stranding zu einem Preis von lediglich 30,09 € oder das Remake MediEvil, welches nur noch mit einem Preis von 14,99 € zu Buche schlägt. Abseits der Exclusives stehen euch ebenfalls bekannte Multiplattform-Titel vergünstigt zum Kauf bereit. Hierbei werden unter anderem Rabatte für Blockbuster wie Resident Evil 2, Doom Eternal, Dragon Age Inquisition, The Witcher 3: Wild Hunt, Devil May Cry 5, Ghost Recon Breakpoint, Divinity: Original Sin 2 oder auch Little Nightmares angeboten. Der Halloween-Sale selbst läuft noch bis zum 3. November um 0.59 Uhr. Alle Angebote könnt ihr im PlayStation Store derzeit gebündelt unter folgendem Link einsehen.

Quelle: Playstation