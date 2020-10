God of War – Sony veröffentlicht überraschend ein neues Update

Sony hat dem vor gut zweieinhalb Jahren erschienenen Reboot God of War überraschend ein neues Update spendiert. Das etwas betagtere God of War 3 Remastered wurde benefalls mit einem frischen Patch bedacht.

Obwohl Sonys überaus erfolgreiches Action-Adventure God of War bereits mehr als zwei Jahre auf dem Buckel hat, hat man es sich beim Entwicklerstudio Santa Monica nicht nehmen lassen und ein frisches Update für das Spiel veröffentlicht. Der Patch mit der Versionsnummer 1.34 scheint allerdings keineswegs neue Inhalte ins Spiel zu integrieren, sondern widmet sich vornehmlich dem Bugfixing. Eine vollständige Liste der Patch-Notes und Änderungen blieb Sony bis dato aber schuldig, sodass sich nur mutmaßen lässt, welche Fehler konkret behoben wurden.

Parallel dazu konnte sich auch das auf PlayStation 4 erhältliche God of War 3 Remastered über ein kleines Update freuen. Auch hier sind Informationen zu den Änderungen rar gesät.

Da Sony erst vor wenigen Tagen bestätigte, dass beide Titel via Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 spielbar sein werden, liegt die Vermutung nahe, dass die Patches hiermit in Zusammenhang stehen. Offenbar bereitet man die Spiele von Entwicklerseite bereits für den Sprung auf die Next-Gen-Konsole vor und spielt einige Optimierungen ein.

Die PlayStation 5 erscheint in Europa offiziell am 19. November 2020. In Nordamerika und Japan wird man bereits ab dem 12. November Hand an die neue Plattform legen können.

We’re happy to announce that God of War (2018) and God of War III Remastered will be playable on day one via backwards compatibility on the #PS5 ! More info here: https://t.co/rg93TEWJHu pic.twitter.com/o00x0B4bjr

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 10, 2020