Devil May Cry 5 Special Editon – Retail-Version erscheint erst im Dezember

Devil May Cry 5 bekommt mit der Special Editon eine aufpolierte Version der Dämonenhatz spendiert – die Disk-Version erscheint jedoch etwas später als die digitale Variante.

Disk-Version erst ab Dezember

Die Devil May Cry 5 Special Editon erscheint pünktlich zum Start der neuen Next-Gen-Konsolen und bietet Frühentschlossenen so schon zum Launch den perfekten Einstieg in das Actiongemetzel. Eine Einschränkung gibt es aber dennoch für alle Early Adopter: Die Retail-Version der Neuauflage erscheint mit einer kleinen Verzögerung nämlich erst am 1. Dezember 2020.

Die Special Edition wird als digitaler Download zwar ab dem 10. November für die Xbox Series X und ab dem 19. November für die PlayStation 5 in den jeweiligen Stores zum Kauf bereit stehen, in den Läden wird man den Next-Gen-Titel aber dann noch nicht vorfinden. Sammler müssen sich also durchaus noch etwas länger gedulden bis sie das Spiel in den Händen halten dürfen.

Die Special Edition bietet im Vergleich zum Original einige technische sowie inhaltliche Anpassungen. So können sich Käufer über moderne Raytracing-Technologien, verbessertes 3D-Audio und den neuen Turbo Mode sowie Legendary Dark Knight Mode freuen. Darüber hinaus wird auch Dantes Zwillingsbruder Vergil in einem brandneuen Abschnitt spielbar sein. Der neue Content soll zu einem späteren, nicht näher genannten Zeitpunkt zudem für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Form eines DLCs nachgereicht werden.

Die Die Devil May Cry 5 Special Editon wird sowohl in digitaler als auch physischer Fassung mit rund 40 Euro zu Buche schlagen.

Quelle: Capcom