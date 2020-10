Aquanox: Deep Descent – Dystopischer Unterwasser-Ego-Shooter

Nach Jahren der Entwicklung veröffentlichte THQ Nordic heute endlich seinen dystopischen Ego-Shooter Aquanox: Deep Descent. Mit dieser Neuinterpretation der originalen AquaNox-Spiele haben THQ Nordic und Digital Arrow diese einzigartige Spielreihe wiederbelebt. Außerdem bekommen wir, pünktlich zum Start, den passenden Release-Trailer spendiert. Dieser zeigt uns jede Menge Eindrücke und einige Modelle der spielbaren Unterwasserfahrzeuge.

Kämpfe mit deinem Team spezialisierter Kampfpiloten um das Überleben der Menschheit in der Tiefseewelt von Aquanox: Deep Descent

In der nahen Zukunft ist die Erdoberfläche unbewohnbar geworden. Die wenigen Überlebenden der Menschheit haben sich in ehemalige Bergbau- und Forschungsstationen unter der Meeresoberfläche zurückgezogen. In dieser Welt geboren und aufgewachsen übernehmen wir die Kontrolle über ein Team hochqualifizierter Kampfpiloten, im Krieg um Ressourcen und der Dominanz rivalisierender Fraktionen. Mit einer Vielzahl von verschiedenen anpassbaren Schiffen erkunden wir die erbarmungslose Welt von Aqua. Dabei müssen wir Ressourcen abbauen, die eigenen Vorräte aufstocken und in versunkenen Wracks nach wertvollen Schiffteilen suchen. Doch Vorsicht, auf unseren Touren geraten wir immer wieder in einzigartige Unterwassergefechte. Um diese zu bestehen haben wir 6 Hauptwaffen zur Verfügung von denen jede besondere taktische Möglichkeiten bietet. Außerdem haben wir eine Auswahl an Sekundärwaffen, die die Konfiguration der Primärwaffen ergänzen und somit unseren ganz eigenen Spielstil unterstützen, sowie ein Boost-basiertes Ausweichsystem, welches unter Umständen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann. Zusätzlich lassen sich Teile unserer Schiffe auswechseln, von denen jedes verschiedene Auswirkungen auf die Eigenschaften unseres Schiffes hat. Damit sind wir bestens gerüstet um unsere Feinde in ein nasses Grab zu befördern. Ob allein oder zusammen mit bis zu 3 weiteren Spielern erwartet uns eine epische Geschichte in einem vielschichtigen Ökosystem, kombiniert mit einer geheimnisvollen, unerforschten Welt voller Gefahren.

Aquanox Deep Descent Fight - actiongeladene fahrzeug-shooter-schlachten, die viele spieltaktiken ermöglichen

Co-op - 4-spieler-koop mit Schnelleinstieg und vier einzigartigen Piloten, die alle in die Story des Spiels eingebunden sind

customize - Erstelle dein Schiff aus einer großen Auswahl an schiffsteilen und diversen anpassungsoptionen

Explorer - Erkunde die tiefsten Winkel des ozeans

pvp - klassische Multiplayer-Modi, inklusive Deathmatch und team-deathmatch-dogfights

Quelle: THQ Nordic