Xbox Series X/S – Offizielles Launch-Line-Up enthüllt

Microsoft hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und eine Liste der Spiele veröffentlicht, die zum Start der Xbox Series X sowie S bereitstehen werden.

Käufern der Xbox Series X bzw. S wird bereits zum Konsolenlaunch eine ganze Reihe an Spielen zur Verfügung stehen – Grund dafür ist die umfangreiche Abwärtskompatibilität zu älteren Titeln. Über die Disk-Version oder den Microsoft Store können Spiele von älteren Plattformen bequem auf der neuen Xbox gestartet werden, ohne dass der Entwickler ein dediziertes Update anliefern muss.

Microsoft bietet zum Release der neuen Konsolen allerdings auch diverse Spiele an, die ganz speziell für die neue Generation optimiert und entwickelt wurde. Insgesamt werden satte 30 solcher Spiele ab dem 10. November verfügbar sein, von denen 20 via Smart Delivery bereitstehen.

