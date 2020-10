Playstation 5 – Nutzeroberfläche endlich enthüllt

Sony hat sich lange still verhalten und viele Frage über die Playstation 5 offen gelassen. Doch jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Nach der Enthüllung der inneren Qualitäten, gibt es jetzt endlich einen Blick auf das neue User Interface der neuen Konsole.

Playstation 5 Nutzeroberfläche bietet viele Shortcuts

Überraschend hat Sony heute ein neues State of Play Video veröffentlicht indem wir zum ersten Mal einen Blick auf die neue Nutzeroberfläche der PS5 werfen können. Das Video erklärt zudem einige der neuen Features die wir dank des neuen Interface und der SSD erhalten werden.

Allen voran wird es möglich sein mehrere Spiele im Hintergrund pausiert, bereitzuhalten und mit einem Klick könnt ihr nicht nur einfach das Spiel fortsetzen. Vielmehr könnt ihr sogar bestimmte Level oder Challenges sehen die noch offen sind, inklusive einer Schätzung wie lange ihr für diese benötigen werdet. Ihr könnt diese Aktivitäten dann direkt starten und das Spiel springt automatisch an diesen Punkt.

Über diese neuen Karten könnt ihr auch Spieletipps anzeigen lassen ohne das Spiel verlassen zu müssen. Auch eine Suche online wird dadurch nicht mehr immer nötig sein. Die Tipps können dabei sogar am Bildschirmrand angepinnt oder mit Bild in Bild angezeigt werden, was auch für geteiltes Gameplay eurer Freunde gilt.

Solltet ihr Freunden in einem Onlinespiel schnell beitreten wollen, könnt ihr dieses Feature auch dafür nutzten. Mit einem Klick startet das entsprechende Spiel und bringt euch mit euren Freunden zusammen. Screenshots und Video könnt dabei zudem künftig in 4K Auflösung aufnehmen.

