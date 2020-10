Gewinnspiel – Wir verlosen 10x Schlag den Star: Das 2. Spiel (für den PC, die PS4 und Nintendo Switch)

SCHLAG DEN STAR geht endlich in die nächste Runde. ELTON und das Studio erstrahlen in einem völlig neuen Grafikgewand und sind damit schöner und realistischer denn je. Dich und Deine Freunde erwarten 20 spannende und herausfordernde Spiele. Ob KOPFRECHNEN, ZUORDNEN oder BUCHSTABEN – hier ist eindeutig Köpfchen und ein schneller Finger gefragt. Bei LATTLSCHIESSEN, WURF REVERSI oder BALLBALL geht es um gutes Timing, aber vor allem um Fingerspitzengefühl. Auf BLAMIEREN ODER KASSIEREN wurde natürlich nicht verzichtet und auch ELTON führt wieder gewohnt souverän durch die Show. Nur wer sich als Allround-Talent beweisen kann, hat die Chance auf den Siegschneller Finger gefragt. Bei LATTLSCHIESSEN, WURF REVERSI oder BALLBALL geht es um gutes Timing, aber vor allem um Fingerspitzengefühl. Auf BLAMIEREN ODER KASSIEREN wurde natürlich nicht verzichtet und auch ELTON führt wieder gewohnt souverän durch die Show. Nur wer sich als Allround-Talent beweisen kann, hat die Chance auf den Sieg.

© 2020 bitComposer Interactive / Release für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch am 30. Oktober 2020

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit bitComposer Interactive insgesamt zehn Versionen vom neuen Spiel.

Gewinner 1-4: je 1x Schlag den Star: Das 2. Spiel (PS4)

Gewinner 5-7: je 1x Schlag den Star: Das 2. Spiel (Nintendo Switch)

Gewinner 8-10: je 1x Schlag den Star: Das 2. Spiel (PC)

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welche TV-Show von Stefan Raab findest oder fandest du am besten?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure des gesamten NAT-Portfolios (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 26. Oktober 2020. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Vielen Dank an bitComposer Interactive für die Bereitstellung der Preise!