Call of Duty Mobile – Activision feiert Geburtstag mit riesigem Update

Call of Duty Mobile feiert seinen ersten Geburtstag. Genau vor einem Jahr ging der mobile Online-Shooter für Android und iOS an den Start und konnte seitdem eine beachtliche Community um sich scharen. Und ebendiese Community bekommt jetzt zum Geburtstag ihres Titels ein riesiges Update spendiert.

Ein Jahr Call of Duty Mobile

Die altehrwürdige Call of Duty-Reihe wagte vor einem Jahr den Sprung auf die Smartphones und landete damit einen Volltreffer. Einer stetig wachsende Anhängerschaft, eine riesige Marktgruppe und sogar hoch dotierte Weltmeisterschaften. Grund genug, den Geburtstag des erfolgreichen Mobile-Shooters so richtig zu feiern! Mit dem laut Activision größtem Update seit Veröffentlichung, sind die Feierlichkeiten heute offiziell gestartet. Den Anfang macht die brandneue Battle-Royale-Karte Alcatraz. Falls euch der Name bekannt vorkommen sollte, so habt ihr die Vorlage dieses Kriegschauplatz vielleicht schon in Black Ops 4 kennengelernt. Darüber hinaus wurde ein neuer Sozialer Raum eingeführt, der Club. In diesem könnt ihr mit anderen Spielern abhängen und gemeinsam kleine Mini-Spiele zocken.

Natürlich darf aber auch ein neuer Battle-Pass nicht fehlen. Der Jubiläums-Pass umfasst satte 50 Stufen und versorgt euch mit zahlreichen kosmetischen Upgrades und Extras. Aber auch das war es noch nicht, denn es gibt auch eine neue Karte für den Gunfight- und Duel-Modus. Diese hört auf den Namen King und scheint ohne klassische Vorlage auszukommen. Zu guter Letzt wurde mit dem Cranked-Modus auch ein neuer Modus hinzugefügt. Diesen könntet ihr vielleicht auf Ghosts kennen. Wenn ihr in Cranked einen Gegner ausschaltet, werdet ihr in den folgenden 30 Sekunden deutlich schneller und erhaltet doppelt so viele EP.

Das Jubiläums-Update für Call of Duty Mobile ist heute offiziell veröffentlicht worden. Woraf wartet ihr also noch?

Quelle: CallofDuty