Yakuza: Like a Dragon – Details zur Auflösung und Framerate auf der Xbox Series X

Publisher Sega hat nun endlich die technischen Details zum kommenden Yakuza: Like a Dragon bekannt gegeben, darunter natürlich auch Informationen zur Performance auf Microsofts Next-Gen-Plattform.

Kein 4K bei 60fps

Yakuza: Like a Dragon wird einer der Launch-Titel für Xbox Series X bzw. Series S sein und als solcher auch einige technische Optimierungen spendiert bekommen. In einem rund zweistündigen Livestream bestätigte das Unternehmen nun nämlich auch die Auflösung und Framerate, mit der der Actiontitel auf den beiden Konsolen laufen wird.

Demnach haben Spieler auf der Series X die Wahl zwischen einem 4K-Modus mit 30 FPS sowie einem Performance-Modus mit 60 Frames pro Sekunde. Letzterer bietet dann allerdings nur eine Auflösung von maximal 1440p. Auch auf der Xbox Series S werdet ihr vor die Wahl gestellt. Die verfügbaren Optionen sind jedoch deutlich reduzerter: Entscheidet euch entweder für 1440p und 30 Frames pro Sekunde oder 900p und 60 Frames pro Sekunde.

Yakuza: Like a Dragon erscheint am 10. November 2020 für Xbox Series X und Series S, Xbox One, PlayStation 4 sowie PC. Eine vollwertige Version für PlayStation 5 soll dann erst am 2. März 2021 folgen. Der offizielle Releasetermin wurde unlängst sogar um eine Woche vorgezogen und passt sich damit dem Veröffentlichungstag der neuen Xbox an.

Quelle: Sega